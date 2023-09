Tchad : un décret définit le port de tenues de la Police nationale

Le 18 août 2023, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration a signé le décret n°2277/PT/PM/MSPI/2023 qui porte définition de port de tenues et équipements spécifiques du Corps de la Police nationale.



En effet, l’article 2 stipule que les tenues du Corps de la Police Nationale sont composées d’uniformes et d’attributs.



Et selon les emplois et les circonstances, il est institué six tenues vestimentaires par catégorie : une tenue de travail ; une tenue de cérémonie ; une tenue de maintien de l’ordre ; une tenue de manœuvre ; une tenue de sport ; et une tenue de parade.



Par ailleurs, la tenue de travail de la Police Nationale, au regard de des emplois est définie par catégorie.