Tchad : un décret fixe l’indemnité des membres de la Coordination de riposte contre le Covid-19

Sur proposition du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, et au terme du Conseil des ministres du 23 septembre 2021, il est accordé aux membres de la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire contre le Covid-19, une indemnité spéciale unique, dont les montants sont catégorisés et fixés comme suit :coordonnateur et coordonnateur adjoint : 5 millions de FCFA par personne ; rapporteurs : 4 millions de FCFA par personne ; membres : 3 millions de FCFA par personne.



L’article 2 du décret du président du Conseil Militaire de la Transition précise que les bénéficiaires de cette indemnité spéciale unique devront figurer sur les deux décrets nommant les membres de la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire contre le Covid-19.



Enfin, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du décret présidentiel qui prend effet à compter de sa signature, le 15 octobre 2021.