Tchad : un décret libéralise la gestion du pèlerinage

En date du 31 août 2023, le président de la transition, le général Mahamat Idriss Deby, a signé un décret qui porte dissolution de la Commission permanente chargée de l’Organisation du pèlerinage (Hadj et Oumra).



Par ailleurs, selon un arrêté du ministre de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, la gestion du pèlerinage (Hadj et Oumra) est libéralisée.



Enfin, un autre arrêté définira le autres modalités d’application du présent décret, conformément aux textes en vigueur.



Un comité ad hoc sera mis en place pour faire un état des lieux des ressources financières et matérielles dudit comité.