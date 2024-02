Tchad : un délai d'une semaine accordé au gouvernement pour exécuter le Pacte signé avec les syndicats

Les centrales syndicales et les syndicats professionnels signataires du Pacte social triennal du 04 octobre 2021, ont organisé une conférence de presse ce mardi 06 février à la bourse de Travail.



Le but de cette conférence portait sur la non application des clauses du Pacte signé entre le gouvernement et les syndicalistes. Cette conférence de presse a réuni tous les membres des centrales syndicales signataires et leurs militants. Lors de cette conférence, le président de l'Union des syndicats du Tchad (UST), Barka Michel, a indiqué que l'évaluation du Pacte social triennal a duré plus de deux mois, et le résultat de l'évaluation est très décevant.



Il a souligné que, au terme de l'évaluation de l'exécution du Pacte social triennal en date du 15 octobre 2023, deux réunions se sont tenues à la demande des Syndicats avec le Premier ministre sortant pour élaborer un chronogramme d'exécution des clauses dudit Pacte. Le président de l'UST a indiqué que, le Premier ministre sortant n’a pas eu de volonté politique jusqu'à son départ, car aucune suite n'a été donnée aux attentes des partenaires sociaux, et que le Pacte social triennal expire le 04 octobre 2024.



Selon Barka Michel, le niveau d'exécution du Pacte est faible, et cela peut s'expliquer par le manque de volonté de la part du gouvernement d'exécuter les clauses du Pacte. Il a aussi noté que les partenaires sociaux signataires du Pacte social ont décidé de demander une audience auprès du président de Transition, garant du Pacte social triennal du 16 janvier 2024, mais sans suite.



Le président de l'UST a indiqué par ailleurs qu'après plus de deux semaines d'attente, les centrales syndicales ont décidé d'organiser la présente conférence de presse, pour prendre à témoins l'opinion nationale et internationale. Barka Michel a signalé que les militants de base commencent à réagir, et le risque des troubles sociaux est de plus en plus élevé. Il a demandé au gouvernement de réagir dans un délai d'une semaine, pour passer à l’application immédiate du Pacte.



Enfin, il a aussi demandé aux militants de rester mobilisés, vigilants et attendre les mots d'ordre des plateformes syndicales. Répondant aux questions des journalistes, le président de l'UST a affirmé que la grève est inévitable si le gouvernement ne réagit pas, d'ici une semaine. Il a ajouté que les centrales syndicales signataires vont lutter pour obtenir le reste de points non réalisé.