Tchad : un délégué de police visé par une suspension pour avoir "insulté en patois deux ministres"

Le délégué provincial avait été instruit de regagner son poste depuis la fin de la conférence des gouverneurs le 5 février 2023, mais il est resté à N'Djamena. Il a ensuite diffamé les membres du gouvernement et le gouverneur en affirmant qu'ils avaient autorisé illégalement l'exportation de carburant tchadien vers la République centrafricaine. Cependant, le carburant en question était libyen et disposait de tous les documents légaux.



Le gouverneur du Logone Oriental a donc décidé d'instruire le directeur général de la police nationale de prendre des mesures appropriées contre le CPP Hamid Hassan Araga et de le remplacer dans la province du Logone Oriental. L'intérimaire du gouverneur, Ngana Djekila, a annoncé cette décision par un message officiel.