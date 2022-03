TCHAD Tchad : un dénouement au collège II d'Habena après des vives tensions

À la suite de la manifestation du 11 mars dernier au collège II d’Habena, dans la commune du 7ème arrondissement de N’Djamena, ayant interrompu les cours, le directeur de l'établissement, Abdelbassid Mahamat Yacoub Dabio et ses collaborateurs ont tenu une rencontre avec les chefs de carré, les chefs de classe et les parents pour décanter la situation.

La réunion s’est tenue ce 18 mars en présence du président de la Fédération nationale des parents d’élèves du Tchad (FENAPET), Balamaye Ahmadou Boukar, dans les locaux du collège.



"Il faut que le comportement de ces élèves change. Ils font le fameux jeux d'action et vérité et de la loterie avec de l’argent dans les salles de classe", déplore le directeur du collège.



Selon Abdelbassid Mahamat, la loterie et les autres jeux sont organisés par certains jeunes du quartier juste derrière les salles de classe et ce, pendant les cours. Cela a un impact négatif sur le comportement des élèves, s’indigne-t-il.



Évoquant cette problématique, un élève de la 4ème explique que le jeu "action et vérité" est joué au collège depuis 2017 lorsqu'il était encore en classe de 6ème. "Ce n’est pas un fait nouveau", dit-il.



« J’ai informé mes camarades de ce que j’ai vu dans ce jeu, mais ils ne m'ont pas cru », souligne le collégien.



Le soulèvement du 11 mars qui a entrainé même certains parents d'élèves dans la danse, aurait été causé par ce genre de jeux, informe le directeur des études. Il dit avoir surpris certains élèves en train d'y jouer dans une salle de classe. N'ayant pas pu supporter cela, sous l'effet de la colère, il a fouetté deux élèves tandis que les autres ont pris la fuite.



Apprenant la nouvelle, des élèves ne sont mis à jeter des cailloux, tandis que des parents d'élèves sont intervenus aux côtés de leurs fils. Ce qui a créé une insécurité pour le corps enseignant.



Au cours de la rencontre de ce vendredi, les élèves et les parents ont présenté leurs excuses à l'administration et au corps enseignant. Ils ont rassuré qu'il n'y a aucune crainte. Le directeur a annoncé la reprise des cours dès lundi.



Le collège d’Habena II est un établissement public laissé à la merci des usagers et voyous de la zone. Le collège n’a pas de clôture. Tout autour de ce collège, l’environnement est compliqué. Une route coupe le collège en deux, les moteurs des motos et voitures irritent non seulement les élèves mais agacent les enseignants dans les salles de classe.



En plus de cela, des bars et buvettes prennent place aux alentours. Ces lieux de loisirs et de réjouissance autour du collège jouent psychologiquement sur les élèves et le corps enseignant.



Le directeur de l'établissement souhaite l'implication de tous les acteurs (ministère en charge de l'éducation, chefs de carré, maires, parents d’élèves) pour que les choses aillent dans le bon sens.





