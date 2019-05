Tchad : un dépistage gratuit de masse contre trois maladies à N'Djamena

L'hôpital de la Renaissance de N'Djamena, en partenariat avec les laboratoires Denk Pharma et Pharmat 5, organise la deuxième phase de dépistage gratuit de masse du Diabète, de l'hypertension artérielle et Hépatite virales B et C.



Le dépistage aura lieu ce mardi 14 mai prochain de 8 heures à 16 heures.



Ce dépistage concerne tous les travailleurs de la ville de N'Djamena désirant se faire dépister, informe le ministère de la Santé publique. Il est recommandé de venir à jeun.