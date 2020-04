Tchad : un dépôt pharmaceutique offre des kilos de médicaments à un hôpital

Apres l’hôpital d’instruction militaire, les responsables du dépôt pharmaceutique La Renaissance ont offert jeudi un deuxième don de médicaments à l’hôpital de La Renaissance, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



La délégation conduite par la directrice de l'hôpital, Amné Awade Sakine, s'est rendue au chevet des soldats blessés dans l'attaque de Bohoma par des insurgés de Boko Haram.



"Nous sommes vraiment touchés par l’attaque de Boko Haram. Nous n’avons pas d'autre force pour intervenir mais nous sommes là pour intervenir moralement. Nous remercions le chef de l’Etat pour son engagement personnel afin de nous apporter la paix et la sécurité dans notre pays", a déclaré Amné Awade Sakine, la directrice du dépôt pharmaceutique La Renaissance.



Le directeur général de l’hôpital de La Renaissance, Gustave Bassanguen, s'est félicité de ce geste. "Ce n'est pas la première fois que la pharmacie La Renaissance vient au secours de nos forces de défense et de sécurité. C'est une dame qui fait des gestes de grande humanité et de citoyenneté", a-t-il dit.