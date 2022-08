Tchad : un dialogue communautaire pour renforcer la protection de l'enfance au Batha

L'atelier est organisé par l'UNICEF, en collaboration avec la délégation provinciale de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance. Il vise à contribuer à l'amélioration de la situation des enfants dans la province du Batha, renforcer le capacité des membres et des mécanismes locaux de protection de l'enfance.



Durant deux jours, les membres des comités départementaux de la protection de l'enfance venus du Fitri, d'Assinet et de Ouadi-rimé vont échanger et mettre en œuvre des activités de sensibilisation et de dialogue communautaire sur des thématique liées aux conséquences des mutilations génitales féminines, au mariage d'enfants, à l'enregistrement des naissances et à la scolarisation des enfants ainsi que leur maintien à l'école.



Pour le point focal du comité de protection des enfants, Djansrabe Monngar Edmond, l'État s'est engagé à assurer un avenir radieux et meilleur aux enfants tchadiens en inscrivant dans sa loi fondamentale le droit naturel des parents et leur devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants.



En ouvrant l'atelier, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon, a salué le travail mené par l'UNICEF ainsi que par l'ensemble des acteurs impliqués au quotidien et à tous les niveaux dans la mise en œuvre de la protection de l'enfance.