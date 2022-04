Tchad : "un dialogue sans les politico-militaires ne répond pas aux attentes" (CEDPE)

L'appel est contenu dans un communiqué de presse rendu public ce 22 avril 2022 et signé par le chargé de communication Agassiz Bazoum. Tout en qualifiant de salutaire la décision des ''nouvelles autorités à entamer une réconciliation nationale inclusive'', le centre dit ''regretter que les autorités soient restées sourdes aux propositions du CEDPE pour sauver le processus qui se trouve sur la mauvaise voie''.



C'est la raison pour laquelle le CEDPE appelle les autorités à ''renforcer sinon dissoudre toutes les structures en charge du dossier qui ont prouvé leur échec dans la gestion et l'organisation du pré-dialogue de Doha".



Le CEDPE propose ''de dépolitiser le dossier et de procéder à la création d'une institution professionnelle chargée de la gestion du processus de la réconciliation''.



Par ailleurs le CEDPE estime que ''la tenue d'un dialogue sans les mouvements politico-militaires est sans effet et ne répond pas aux attentes de la population tchadienne qui aspire à la paix et à la sécurité à travers une réconciliation inclusive sérieuse''.



Le CEDPE prévient qu'il ''n'hésitera pas à retirer son soutien si les autorités tchadiennes refusent de reporter le dialogue national''. Il appelle "les mouvements politico militaires a être moins exigeants" et à plutôt privilégier "l'intérêt général pour faciliter un accord avec le gouvernement''.



Le CEDPE ainsi que ses partenaires et les structures de recherche et d'étude se disent prêts à mettre leurs expertises au profit du pré dialogue de Doha.