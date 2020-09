Tchad : un dispositif de diagnostic du Covid-19 désormais installé à Pala

Un dispositif de diagnostic de la Covid-19 a été installé vendredi à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. C'est le secrétaire général de la province Yacoub Barka qui a présidé la cérémonie.



Désormais, les tests de Covid-19 se feront sur place à Pala. Fini les dépenses pour le transport des échantillons et place à présent à la détection des cas localement.



Installé à l'hôpital provincial de Pala, ce dispositif de diagnostic de la covid-19 a une capacité de 50 tests par jour. Et ce, selon la disponibilité de l'électricité.



Le délégué de la santé du Mayo Kebbi Ouest, Ali Bafou, souligne que ces appareils viennent renforcer les efforts déjà engagés sur le terrain par sa délégation.



Pour Dr. Abdarrazak Adoum Fouda, chef de mission et représentant le coordonnateur national de riposte sanitaire, l'objectif recherché à travers la mise en place de ce dispositif est de décentraliser les examens de cette pandémie dans toutes les provinces dont le Mayo Kebbi Ouest qui est la 9ème à en bénéficier.



En plus du test de la Covid-19, les appareils installés permettent de réaliser diverses analyses et faire le suivi d'autres pathologies.



Le chef de mission n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'équipe mise en place sur la bonne utilisation de ce dispositif qui, dit-il, est pour le bonheur de la province du Mayo Kebbi Ouest. Et surtout d'éviter les risques de contamination ou de propagation de la maladie.



Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Yacoub Barka, lançant officiellement les tests de Covid-19 à Pala, a remercié les autorités et les partenaires technique et financier engagés dans la lutte contre la pandémie du coronavirus pour ce geste.