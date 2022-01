Tchad : un dispositif policier pour sécuriser le meeting des Transformateurs

Le ministère de la Sécurité publique a instruit la direction générale de la police nationale de prendre des dispositions sécuritaires pour la tenue du meeting du parti Les Transformateurs prévu demain, samedi 8 janvier au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena.



“Ce meeting vise à plaider pour un nouveau départ pour le Tchad”, explique Succes Masra dans un courrier de demande d’autorisation adressé au ministre de la Sécurité publique.



L'Office National d'Appui à la Jeunesse et aux Sports (ONAJES) qui est en charge des infrastructures sportives a entrepris des travaux de réhabilitation conformément à un cahier de charge strict imposé par la FIFA et dont les procédures d'appel d'offre ont commencé il y a plus de 11 mois. Ce qui a conduit à un refus du meeting.



Ce matin, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Mohamed Routouang Ndonga Christian, a rencontré Succès Masra, président du parti Les Transformateurs. Au cœur des échanges, le souhait d’organiser le meeting du parti dans l’enceinte du stade Idriss Mahamat Ouya.



Le gouvernement a décidé exceptionnellement d'accorder une dérogation et a demandé à l’entreprise de suspendre ses travaux pour permettre la tenue du meeting.