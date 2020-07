Tchad : un don de près de 5 milliards Fcfa pour la lutte contre la Covid-19

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé vendredi la signature d'une convention relative à un don de près de 5 milliards de Francs CFA destinée au Fonds Spécial de lutte contre la COVID-19.



La convention a été signée ce matin à N'Djamena par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery et le Directeur de l'Agence français de développement au Tchad, Olivier Cador.



Selon le ministère des Finances et du Budget, "cette aide de la France, complémentaire des autres appuis des partenaires techniques et financiers, permettra de renforcer la capacité du Tchad à prévenir, détecter et répondre aux menaces causées par la Covid-19."