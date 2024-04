Tchad : un élan de soutien pour le gouverneur du Ouaddaï face à des allégations mensongères

Réunies au sein d'une plateforme, plusieurs entités du Ouaddaï, dont le Mouvement National du Salut (MPS), la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat, le Comité des 24 et 25 janvier 2022, et la jeunesse de la région, expriment leur soutien au gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Bachar Ali Souleyman.



Ces entités saluent sa politique et son leadership dans la promotion de la paix et le développement du Tchad en général, et de la province du Ouaddaï en particulier. Ce soutien a été exprimé lors d'un point de presse organisé le mercredi 3 avril 2024.



Face aux journalistes, les représentants de ces organisations ont formulé un démenti concernant les allégations diffusées récemment sur les réseaux sociaux par certains individus malintentionnés. Ces derniers qui ne représentant qu'eux-mêmes, chercheraient à semer le trouble et le désordre pour déstabiliser la province et son administration locale.



Les représentants de chaque organisation ont unanimement condamné ces allégations, les jugeant totalement étrangères à la réalité quotidienne de la population. Profitant de cette occasion, la plateforme, en collaboration étroite avec l'administration locale, a réaffirmé qu'aucune manifestation, ni fermeture du marché central, n'étaient prévues.



Elle réitère son soutien au gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleyman, pour ses efforts en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans la région. La plateforme adresse un message aux ressortissants du Ouaddaï résidant à l'étranger, les invitant à ne pas prêter foi, ni réagir aveuglément aux messages hostiles contre le gouverneur, Bachar Ali Souleyman, innocent des faits qui lui sont reprochés.



Enfin, la plateforme encourage également la population à adopter un comportement responsable, à cultiver l'esprit de paix, de cohabitation pacifique et d'amour du prochain. Il est à noter que ce point de presse a eu lieu dans la salle de réunion de l'hôtel trois étoiles d'Abéché.