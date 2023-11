Tchad : un équipement sportif de pointe pour la jeunesse de Kelo

Le président de la plateforme des cadres de la Tandjilé, Flavien Ali Tobyo, a offert un soutien significatif à la jeunesse sportive de Kelo le jeudi 23 novembre 2023. Lors d'une finale de football parrainée par la plateforme, il a remis des équipements sportifs comprenant deux barres de fer masculines et une féminine conformes aux normes internationales, ainsi que des filets, ballons, maillots et pompes à air à l'équipe de la ligue de la Tandjilé Ouest.



La cérémonie, présidée par le préfet Doud Souleymane Ousmane, a attiré une grande foule venue assister au match entre Djengreng City et As Commerçants, ce dernier remportant la victoire avec un score de 3 à 2.



Le préfet a encouragé d'autres cadres de la région à suivre cet exemple. Flavien Ali Tobyo a crédité le Ministère de la Jeunesse et du Sport pour leur aide dans l'acquisition de ces dons et a exhorté la jeunesse à bien entretenir ces matériels. Keining Derping, président de la ligue départementale, a exprimé sa gratitude et s'est engagé à utiliser ces ressources judicieusement.



Des prix ont également été attribués aux quatre premières équipes du championnat, ainsi qu'aux arbitres et à l'équipe technique.