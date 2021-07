Tchad : un espoir pour deux pères de famille enlevés début juillet au Mayo Kebbi Ouest ?

Des membres du conseil provincial du MPS du Mayo Kebbi Ouest, ayant à leur tête le secrétaire général provincial Keda Ballah, se sont rendus dans le Village Zavou auprès des familles de deux pères enlevés par des malfrats.



Ces personnes sont kidnappées contre rançons dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier par des hommes inconnus dans une direction non connue et surtout à la frontière Camerounaise.



Les militants du MPS de la province ont compati avec les familles des victimes qui sont otages depuis quelques semaines. Les otages sont Liheunbo Ernest et padeuh Emmanuel. Keda Ballah a consolé les parents des victimes en livrant le message d'espoir pour le retour des deux hommes. Il a mis l'accent sur la vigilance et la collaboration étroite avec les forces de l'ordre et les autorités à différents niveaux pour lutter contre ce commerce de la honte qui appauvri les citoyens.



Des négociations seraient en cours entre les malfrats et les parents des victimes dans l'optique de libérer les otages. Les malfrats laissent toujours un numéro de téléphone lors de leur passage afin de permettre de garder le contact avec les familles des otages en vue du versement des rançons qui se chiffrent souvent à plusieurs millions de francs CFA.



Depuis le début de l'année 2021, c'est le deuxième cas d'enlèvement de personnes contre rançon au Mayo Kebbi Ouest. Bien que les forces de défense et de sécurité sont installées dans la province, des malfrats mènent toujours des opérations créant de plus en plus d'insécurité.