Tchad : un ex-administrateur de l’État demande au CMT d’éviter le pire

Dans une interview accordée à Alwihda Info, Djidda Hissein Grencky, ancien administrateur de l’Etat a fait part de son inquiétude sur la situation actuelle du Tchad et lance un message à l’endroit du Conseil Militaire de Transition afin d’éviter le pire.



Pour cet ancien administrateur de l’Etat, « la situation sociopolitique et sécuritaire du Tchad reste très préoccupante. Le pays est en train de sombrer, et si le Conseil Militaire de Transition ne fait rien, nous risqueront de tomber dans la guerre civile qui sera pire que ceux de 1979 », prévient-il.



« Tous ce qui se passe actuellement dans ce pays donne l’impression qu’il y a absence de l’autorité de l’Etat. L’insécurité qui bat son plein, des conflits intercommunautaires, la cherté de vie, l’impunité, l’injustice, la corruption voilà les maux auxquelles fait face actuellement le Tchad », regrette-t-il.



Dès sa prise de pouvoir, le CMT a signifié qu’il prend le pouvoir afin d’assurer la sécurité, préparer le dialogue national inclusif. Mais à trois mois de la fin de la période de transition annoncée, Djidda Hissein Grencky constate qu’il n’y a pas de progrès significatif surtout sur la charte de transition : la sécurité, le dialogue national inclusif et l’organisation des élections libres et transparente au point où les choses, ne font que s’empirer s’indigne l’ancien administrateur de l’Etat.



« Je lance un message fort au président du Conseil Militaire de Transition, ainsi qu’à tous les membres du CMT, à sauver le pays, car le sang des Tchadiens a assez coulé si bien que la situation est inquiétante et mérite une action urgente, pour éviter de tomber dans le piège de certains manipulateurs et éviter que le pays sombre.»



Pendant trois décennies, le regretté Maréchal du Tchad a dirigé le Tchad tant avec des qualités que des défauts. Mais nous retiendrons de ce règne que la sécurité a constitué le cheval de bataille de ce grand homme d’Etat. Il est donc impératif de préserver cet héritage pour ne pas laisser sombrer le pays dans le chaos, devait dire Djidda Hissein Grencky à l’endroit du Conseil Militaire de Transition.