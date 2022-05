Tchad : un faux profil Facebook attribué au ministère des Finances

Dans un communique de presse en date du 17 mai dernier, « le ministre des Finances et du Budget informe le public, et notamment les internautes que des individus mal intentionnés ont créé une page Facebook au nom du ministère des Finances et du Budget afin, manifestement de diffuser de fausses informations ».



Aussi, le ministère des Finances et du Budget invite le public à la plus grande prudence quant à l’offre de subvention en partenariat avec le nommé « GEN », qui serait publiée sur cette fausse page et également largement diffusée par mail. En effet, le département ministériel « n’est nullement associé, ni initiateur de cette démarche ».



Par ailleurs, il est rappelé au public que qu’il n’y a qu’une seule page Facebook officielle du ministère des Finances et du Budget qui se présente comme suit : « Ministère des Finances et du Budget-Tchad », et comportant une certification en bleu.



Face à cette situation, Facebook a été saisi en vue de la suppression de cette page. Toutefois, le ministère des Finances et du Budget en appelle à la vigilance de tous.