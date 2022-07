Tchad : un festival de la diversité culturelle annoncé à N'Djamena

Sur le contexte historique, la coordination du festival a été créée au début de cette année 2022 à l'initiative de certaines associations dans le cadre de la cohabitation pacifique, de la diversité culturelle et du développement.



L'objectif de la mise en place de cette coordination est d'organiser un festival africain de la diversité culturelle pour la paix et la cohabitation pacifique.



Lors de la tenue du festival, la coordination accueillera des représentants et participants des différents pays d'Afrique à savoir le Soudan, le Togo, le Ghana, le Soudan du sud, l'Éthiopie, la République Démocratique du Congo et l'Afrique du Sud.



Les activités prévues sont entre autres les expositions d'objets d'arts, de vêtements africains et la danse traditionnelle.



La coordination espère le parrainage du président du Conseil militaire de transition (CMT) et le soutien sans faille de son gouvernement pour la réalisation de cette manifestation culturelle.