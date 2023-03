Tchad : un financement de 2 millions de dollars pour l’éducation

Une subvention de première réponse en situation d’urgence d’un montant de 2 millions de dollars américains, a été annoncée le 13 mars. Elle permettra d’aider 47 000 filles et garçons touchés par les graves inondations survenues au Tchad.



À ce jour, son financement en faveur du pays s’élève ainsi à plus de 38 millions de dollars américains, financements humanitaires et de développement pluriannuels compris. Dans 19 des 23 provinces du Tchad, près de 1,5 million de personnes ont été frappées par des inondations dévastatrices à la fin de l’année 2022.



Au total, plus de 1 200 écoles ont été touchées, pour un total de 4 200 salles de classe endommagées ou détruites. Les dégâts importants, causés aux points d’eau et aux latrines des écoles, ont aggravé les effets de l’inondation.



Des milliers d’enfants ne sont pas retournés à l’école en octobre 2022, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux risques liés à leur protection, à la violence basée sur le genre, au travail forcé et à d’autres graves violations des droits humains.



Les filles sont particulièrement menacées. Au Tchad, seules 40 % d’entre elles achèvent l’enseignement primaire, contre 54 % des garçons. Les effets des changements climatiques, des déplacements forcés, de l’instabilité et de la pauvreté endémique ceux liés à d’autres facteurs continuent de faire échouer les efforts visant à garantir l’accès universel à l’éducation aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux enfants issus des communautés d’accueil.



Pour relever ce défi, la nouvelle subvention d’Éducation sans délai contribuera à garantir l’accès des filles et des garçons, et notamment des enfants handicapés, à des environnements éducatifs inclusifs et protecteurs. Les filles et les garçons touchés par les inondations recevront un soutien scolaire et psychosocial approprié, prévoyant notamment l’accès à un enseignement à distance.



La subvention d’Éducation sans délai permettra aux enfants, filles comme garçons, de retourner à l’école et de bénéficier d’une éducation de qualité dans un environnement sûr, protecteur et inclusif après les plus graves inondations qu’a connues le Tchad ces dernières années », a ajouté Jacques Boyer, Représentant de l’UNICEF au Tchad.



Ce financement s’appuie sur le Programme pluriannuel de résilience actuellement mené par Éducation sans délai au Tchad, dont plus de 800 000 enfants ont déjà pu bénéficier grâce à un financement total s’élevant à ce jour à 38 millions de dollars É.-U.



Environ 10 % des investissements d’Éducation sans délai au Tchad sont réalisés par l’intermédiaire de partenaires nationaux et locaux.



D’une durée de 12 mois, la subvention d’Éducation sans délai sera octroyée par UNICEF en consortium avec l’organisation Humanity and Inclusion et TECHNIDEV, une organisation non gouvernementale nationale intervenant au Tchad spécialisée dans l’utilisation des technologies de l’information au profit du développement.