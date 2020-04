Tchad : un financement de 70 millions Fcfa pour 44 jeunes porteurs de projets à N'Djamena

Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, a annoncé lundi que 44 jeunes porteurs de projets de la commune de N'Djamena recevront demain leur chèque d'un montant global de 70 millions Fcfa, dans le cadre du soutien du Gouvernement à l'entrepreneuriat des jeunes.



Le comité de sélection des projets du département ministériel a reçu au total 7033 projets, dont 3905 sont examinés et 3128 sont en instance d'étude.



Selon le ministre, pour la première vague des projets traités, 275 projets sont retenus pour un financement de 500 millions Fcfa. Les jeunes de trois provinces (Logone Occidental, Guéra et le Salamat) ont déjà eu leur financement pour un financement global de 61 millions Fcfa.



"Dans les tous prochains jours, cinq missions seront conduites au même moment dans les 19 autres provinces du pays pour ce même objectif", a indiqué le ministre.



Un Fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes mis en place



Dans son discours à la nation du 14 avril dernier, le chef de l'État a annoncé le parachèvement de la mise en place du Fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes en accord avec les banques tchadiennes pour un montant de 30 milliards Fcfa.



48 heures après cette annonce, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin a signé avec neuf banques commerciales partenaires un document définissant les grandes lignes de ce que sera ce mécanisme d’octroi de prêt aux jeunes entrepreneurs tchadiens avec une garantie partielle de l’État.



"Cette étape permet de faire progresser le projet de loi qui sera présenté au Gouvernement, puis à l’Assemblée nationale", a indiqué le ministre des Finances.