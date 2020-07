Tchad : un financement de la BAD de 36,2 milliards Fcfa face à la crise du Covid-19

Le représentant résident de la Banque africaine de développement (BAD) au Tchad, Ali Lamine Zeine et le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, ont signé mercredi des conventions de financement d'un montant total de 36 milliards 263 millions Francs CFA.



Ces conventions sont dédiées au financement du Programme d'appui en réponse à la crise de la Covid-19 dans les pays du G5 Sahel.



Ali Lamine Zeine a salué l'engagement et la détermination des autorités pour la "gestion responsable et efficace de la pandémie en prenant des mesures certes contraignants mais qui ont montré leurs effets."



Selon le ministre Dr. Issa Doubragne, "ce programme est une coopération d'appui budgétaire qui vise les objectifs suivants : soutenir la phase de riposte sanitaire et sociale, contribuer à l'atténuation des risques macroéconomiques de cette crise sanitaire."