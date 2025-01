Tchad : un fonctionnaire de police arrêté après des propos choquants

Le Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration a annoncé que l'auteur des propos controversés concernant un viol, ainsi que l’individu impliqué dans cet acte, sont actuellement aux arrêts.





Lors d'une déclaration faite vendredi, un membre de la police a tenu des propos qui ont été jugés inappropriés, allant à l'encontre des directives qui appellent à la retenue et au respect des obligations de réserve au sein des forces de sécurité.





Le Ministre a rassuré le public que cet agent de police a été arrêté conformément aux règlements régissant la police nationale, afin de répondre de ses actes. Il a également précisé que l'auteur du viol fait face à la justice.





Le Ministre a exprimé le soutien indéfectible de son institution envers la victime, qualifiant l'acte de « lâche et barbare ».





Enfin, le Ministre a appelé l'ensemble des forces de sécurité intérieure à faire preuve de retenue, de professionnalisme et de loyauté dans l'exercice de leurs missions, soulignant l'importance de respecter les valeurs éthiques et morales dans le service public.