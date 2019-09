Tchad : un forum d'orientation sur les filières de formations universitaires ou professionnelles

Un forum d'orientation vers le choix des métiers d'avenir au Tchad s'est ouvert ce jeudi 12 septembre à la Bibliothèque nationale de N'Djamena. Le forum a lieu du 12 au 14 septembre. Il est axé sur le thème : "Quelles filières de formations universitaires ou professionnelles pour un avenir assuré au Tchad ?".



Le forum s'adresse particulièrement aux jeunes bacheliers et diplômés.



Une application dénommée bac Tchad qui permet aux jeunes de suivre les cours sans support et sans connexion Internet a été présentée. Un conseil d'orientation est également disponible pour aider ceux qui le désirent dans leurs choix d'orientation.



Le conseil d'orientation est épaulé par "Talim" qui oeuvre également dans l'orientation depuis un certain temps, en accompagnant les bacheliers qui souhaitent envisager des études à l'étranger, que ce soit en Afrique ou ailleurs.