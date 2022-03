Tchad : un forum pour le développement socio-économique du Batha Est

À Oum-Hadjer, le gouverneur du Batha, Djimta Ben-Dergon, a lancé le forum pour le développement socio-économique du département du Batha-Est le 27 mars. C’est une initiative des ressortissants du département qui consiste à proposer des stratégies pour un développement durable.



Durant deux jours, les participants discuteront notamment des questions de gestion des ressources naturelles, d’accès à l'eau potable, d’accessibilité et de répartition des services sociaux de base, de la promotion de la santé de reproduction et de l’autonomisation des femmes.



Le président du comité d’organisation, le général Mahamat Youssouf Alfarah, a rappelé que ce forum qui réunit les filles et fils du département se veut un cadre d’échanges scientifiques pour l'émergence du département.



Dans son discours de lancement, le gouverneur a félicité les initiateurs de ce forum et a promis l’accompagnement de son administration pour le suivi des résolutions et propositions qui découleront des échanges.