Tchad : un forum sur le numérique en juin va réunir 300 participants

Le ministre des Postes, des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Idriss Saleh Bachar, a annoncé ce vendredi l'organisation du 11 au 13 juin prochain du forum "Tchad Numérique" au Radisson Blu Hôtel de N'Djamena, au cours d'un point de presse, en présence du ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Hissein Brahim Taha, président du comité de pilotage de l'évènement.



D'après le ministre Idriss Saleh Bachar, également membre du comité de pilotage de l'évènement, "l'objectif principal assigné à ce forum est de faire le bilan de la restructuration des secteurs des postes et des télécommunications en vue d'identifier les réussites et les insuffisances afin d'asseoir une bonne prospective. De même, il permettra d'identifier les leviers à actionner pour accélérer le développement des secteurs des postes, des télécommunications/TIC et de l'Economie Numérique."



Près de 300 participants sont attendus à l'évènement qui vise à mieux faire connaitre les secteurs des postes et des télécommunications/TIC, à travers ses avantages, ses potentialités, sa contribution au processus de développement du pays, à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans les TIC, à faire accroitre le taux de contribution de l'économie numérique dans l'économie nationale, à promouvoir les services financiers postaux et l'inclusion financière, et à adopter une ébauche de la stratégie de développement du numérique au Tchad.



"Des thématiques impactant le rôle, l'apport et le devenir de la poste et des TIC seront débattues et des recommandations et résolutions qui en sortiront, serviront de document-cadre pour l'élaboration d'une stratégie de développement des télécommunications/TIC et de l'économie numérique", a précisé Idriss Saleh Bachar.