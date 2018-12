Tchad : un forum sur les enjeux de l'économie numérique

La 4ème édition du forum sur la gouvernance de l'internet au Tchad aura lieu ce lundi 31 décembre au Centre national de recherche pour le développement (CNRD) à N'Djamena. Cette année, le thème est axé autour des enjeux de l'économie numérique au Tchad.



La ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Ndolenodji Alixe Naimbaye devrait prononcer un discours à la cérémonie d'ouverture.



Plusieurs panélistes vont débattre entre autres sur les enjeux de l'économie numérique au Tchad, la politique et les états des lieux des TIC, l'écosystème des communications électroniques, la cyber-sécurité, cybercriminalité et les enjeux des réseaux sociaux au Tchad, la gestion critiques des ressources de l'internet et la gouvernance technique de l'internet.



Les débats vont aboutir à plusieurs recommandations.