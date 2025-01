Tchad : un gardien de quincaillerie égorgé par des voleurs à N'Djamena

Les habitants du quartier Angabo-Zafaye, situé dans le 8ème arrondissement de la ville de N’Djamena, dénoncent une insécurité croissante et l’absence des forces de sécurité, pour protéger leur quartier.



Livrés à eux-mêmes, ils se retrouvent contraints de gérer seuls leur sécurité. Dans la nuit d’hier, un gardien de quincaillerie a été tragiquement égorgé par un groupe de voleurs qui tentaient de cambrioler le magasin. La victime, incapable de se défendre, a été maîtrisée et tuée sur place par les malfaiteurs.



Ce drame survient moins d’une semaine après un autre incident grave dans le même quartier. Un jeune homme a été mortellement poignardé à la tête et dépossédé de son téléphone, près du bassin de rétention d’eau de Zafaye, aux alentours de 21 heures.



Face à cette situation, les habitants d’Angabo-Zafaye appellent les autorités compétentes à réagir rapidement, afin de renforcer la sécurité dans leur quartier, et de protéger les vies et les biens des citoyens.