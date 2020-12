Tchad : un gendarme tué et un blessé dans une attaque à Khoureré au Sila

Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur deux gendarmes mardi soir au village Khoureré, situé à 15 km de Goz Beida, dans le département d'Adde, province de Sila.



Les deux gendarmes revenaient à moto d'un marché hebdomadaire situé à quelques kilomètres d'Adde sur l'axe Goz Beida-Khoureré-Adde lorsqu'ils ont été pris pour cible par des présumés braqueurs.



L'un a succombé à ses blessures sur place tandis que le second a été grièvement blessé à la tête. Le gendarme blessé a été admis dans la nuit à l'hôpital d'Adde.



Les malfaiteurs ont emporté la moto et les armes des gendarmes.



Les forces de l'ordre sont mobilisées pour retrouver la trace des assaillants.