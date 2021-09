Tchad : un geste de solidarité du MPS aux patients de l’hôpital de N’Djamena

Le secrétariat national chargé des questions de solidarité nationale du Mouvement patriotique du salut (MPS) a remis ce 6 septembre des kits aux personnes démunies du service de pneumologie de l'Hôpital général de référence nationale (HGRN).



Les kits sont composés de 70 cartons du savon, 70 cartons de lait et 70 sacs du sucre. Ils ont été remis aux patients de l'HGRN.



Le service de pneumologie est le plus grand de l'hôpital avec 80 lits.



"En ce moment difficile, il est temps d'assister les personnes démunies. Le programme social de secrétariat national ne fait que démarrer. Prochainement il y aura des actes de grande envergure", a déclaré Koubra Adam Ali, secrétaire générale adjointe du secrétariat national et représentante de Amira Idriss Deby.



Le chef de service de la pneumologie, Dr. Ngakoutou Rangar, a souligné que les produits remis aux patients sont riches en hyperprotidiques.



Les patients du service sont tuberculeux. Leur traitement dure jusqu'à six mois voire huit à 12 mois. La plupart d'entre eux viennent des provinces.