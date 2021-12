Tchad : un geste du cœur de la CJPA aux réfugiés camerounais

Depuis quatre jours, les réfugiés camerounais campent à l'air libre sous des arbres, notamment au quartier Walia dans le 9ème arrondissement de N’Djamena. Ils sont exposés au froid et vivent dans des conditions difficiles.



Le CJPA s’est rendue sur l'un des sites qui abrite les réfugiés pour apporter son aide. "Nous avons appris que les réfugiés ont dormi sous le froid. C'est pour cela que nous sommes venus à leur secours en apportant des couvertures", explique Nousradine Abakar, président de l'association.



"Nous demandons au gouvernement et aux organisations non gouvernementales de venir au secours de ces gens qui sont dans les besoins", exhorte Nousradine Abakar, président de l'association.



Le maire de la commune du 9ème arrondissement appelle les délégués de quartier à une gestion transparente des dons.