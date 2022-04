Tchad : un grand Iftar collectif organisé au gouvernorat du Ouaddaï

Le gouvernorat du Ouaddaï a organisé ce 29 avril une rupture de jeûne collectif en ce mois béni de Ramadan. Les responsables militaires, administratifs, sécuritaires, religieux, les chefs traditionnels, responsables des organisations de la société civile, ainsi qu'un nombre important de la population étaient présents à cette cérémonie.



Le président du Conseil provincial des affaires islamiques du Ouaddaï, cheikh Abdoulaye Issakha Mouhadjir, a salué cette initiative louable et salutaire. "C'est une cérémonie organisée sans distinction de race, d'ethnie ni de religion. Elle entre dans le cadre de la cohabitation pacifique, l'amour du prochain et la cohésion sociale", a-t-il dit.



Une grande invocation a été prononcée pour que la paix, la sécurité et la stabilité règnent au Tchad.