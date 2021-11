Tchad : un grand festival des enfants lancé à Faya

Le secrétaire général de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques, a lancé officiellement ce 29 novembre, dans la grande salle du centre de formation technique et professionnelle de Faya Largeau, les activités du grand festival des enfants Kemkogi de Faya.



Ce grand festival des enfants est l'iniative des enfants Kemkogi de Faya. Le président du comité d'organisation Digbe Lapala Théodore indique que ce festival, à travers ses diverses facettes d'activités, s'articule autour du thème : « les enfants disent non au mariage précoce et sensibilisent pour la cohabitation pacifique ».



Le festival vise au delà de tout, l'être humain en général et la petite enfance en particulier. Les parents doivent conjuguer leurs efforts afin de donner un leg enrichi à leurs progénitures, car les enfants constituent la force de l'avenir.