Tchad : un grand meeting à Sarh pour encourager la cohabitation et le CMT

Un grand meeting de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique a été organisé à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, le samedi 19 mars 2022. C'est le centre Don Bosco qui a abrité cette grande retrouvaille qui a draîné une très grande foule, après une marche pacifique à travers la ville.



Les organisateurs ont dans leurs messages appelé toute la population à cultiver la paix et la cohabitation pacifique entre tous les tchadiens.



« La paix, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble sont des conditions sine qua none pour le developpement de notre pays », ont affirmé les organisateurs. Ils ont par la même occasion appelé à soutenir le CMT dans ses actions de paix pour le bien de tous les tchadiens.