Tchad : un grand meeting pour la cohabitation pacifique à Moundou

Placé sous le haut patronage du gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane, le meeting a pour objectif selon les organisateurs d'interpeller la jeunesse sur la paix et sa responsabilité en cette période de transition, les enjeux de la cohabitation pacifique, le rôle de la jeunesse dans la bonne gouvernance et son implication dans les instances de décisions, la conservation et la consolidation des héritages laissés par le feu Maréchal IDI à la jeunesse.



C’est le stade Koumando Bibianne de Moundou qui a abrité ce meeting qui a drainé plusieurs centaines de jeunes. L’occasion pour le président du Rassemblement des jeunes cadres pour le soutien au CMT, Innocent Topinaty, de rappeler que chaque tchadien est appelé à jouer un rôle prépondérant pour la consolidation de la paix afin de préserver la stabilité et l’intégrité territoriale.



Il invite les jeunes à jouer pleinement leurs rôles et de se mettre face à leurs responsabilités afin de prôner la paix, l’unité nationale et le vivre ensemble.