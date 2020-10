Tchad : un grave accident de circulation fait des victimes à N'Djamena

Un homme est décédé et un autre a été grièvement blessé lundi soir dans un accident de circulation qui s'est produit près de l'axe de double voie, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.



Deux motocyclistes se sont violemment heurtés aux environs de 20h58, à quelques minutes de l’entrée en vigueur du couvre-feu.



Selon des témoins, la victime qui était sous l'emprise de l'alcool se rendait de Walia à Abena à bord d'une moto, roulant à vive allure. Elle a heurté un agent du GMIP qui circulait également en moto.



Violemment projeté et touché à la tête, l'agent du GMIP a été blessé aux yeux et a les jambes fracturées. "Il a perdu les deux yeux", affirme un témoin. Il a été évacué à l'hôpital dans un état critique.



La police est arrivée peu après sur les lieux de l'accident pour faire le constat.