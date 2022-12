Tchad : un groupe des sages de l’UA bientôt déployé

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), lors de sa 1121e réunion tenue le 11 novembre 2022, a examiné le rapport du Président de la Commission sur la situation au Tchad.



Le Conseil a pris note de la communication de l'Ambassadeure Emilia Ndinelao Mkusa, Représentante permanente de la Namibie et présidente du CPS pour le mois de novembre 2022, et de la présentation par Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'UA, de son rapport sur la situation au Tchad.



Le Conseil a réitéré ses décisions antérieures sur la situation au Tchad et a rejeté totalement, une fois de plus, toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement sur le continent.



Il s'est félicité du communiqué adopté lors de la 2e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC) dans le cadre du Conseil de Paix et de Sécurité d'Afrique Centrale consacrée au processus de transition en République du Tchad, tenue le 25 octobre 2022 et de la nomination, par la CEEAC, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, comme Facilitateur du processus de transition au Tchad.



Le Conseil a décidé de convoquer en temps utile une séance dédiée pour examiner spécifiquement la transition politique au Tchad.



Au terme de discussions approfondies, le Conseil a demandé à la Commission de l'UA de déployer au Tchad, dans les meilleurs délais, le Groupe des Sages de l'UA, afin de recueillir des informations de première main, en consultation avec toutes les parties prenantes sur le terrain, et d’en faire rapport au Conseil avant le 31 mars 2023.