Tchad : un groupe émirati veut gérer l’abattoir frigorifique de Farcha

Le Président de la République Idriss Déby a accordé jeudi, une audience à une délégation émiratie du groupe Bin Butti.



La délégation conduite par son Président Directeur Général, Mahamat Al-Djabali, a évoqué avec le chef de l'Etat tchadien les possibilités d’investissement au Tchad.



L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l’Elevage et des Productions animales.



"Spécialisé dans plusieurs domaines le groupe Bin Butti a fait son entrée au Tchad en 2017. Il projetait d’investir dans la tannerie, la maroquinerie, l’exportation de la viande, bref la modernisation et la prise en main totale de l’abattoir frigorifique de Farcha", indique la Présidence.



La lenteur administrative et les intermédiaires de tous bords n’ont pas permis à l’entreprise émiratie de s’implanter réellement au Tchad.



A la faveur de la tenue à N’Djaména, de la 1ère édition du Forum Tchad-Monde Arabe consacré à la promotion des investissements, le PDG du group Bin Butti, M. Mahamat Al-Djabali a porté ses doléances à l’attention du Président de la République.



Idriss Déby a donné des instructions fermes devant permettre à l’entreprise de démarrer ses activités au Tchad.



L’investisseur émirati a renouvelé son engagement d’accompagner le Tchad sur le chemin de son développement.