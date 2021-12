Tchad : "un groupe veut imposer à tout prix sa vision politique", dénoncent les évêques

Les évêques estiment que sur le plan politique, l’espérance du tchadien se retrouve une fois de plus compromise par les rébellions répétitives. Pour la Conférence des évêques, "la mort tragique du feu Président Idriss Deby Itno montre que nous ne sommes pas encore sortis du cercle vicieux des conflits armés".



"Le non-respect de la Constitution et des règles du jeu démocratique pour convier tous les tchadiens à un dialogue social constitue un recul de la démocratie dans notre pays", indiquent les évêques du Tchad.



​Ils évoquent également la question de la Charte de transition dont le débat sur la révision semble être évitée à tout prix par le Conseil militaire de transition (CMT).



"La Charte de transition élaborée de manière unilatérale et opaque par le CMT, la désignation non consensuelle des membres du Comité d’Organisation du Dialogue National Inclusif (CODNI), la cooptation des membres du Conseil National de Transition (CNT) par décret et l’organisation des pré-dialogues dans des conditions confuses sont autant des signes visibles de la volonté d’un groupe qui veut imposer à tout prix sa vision politique au reste des tchadiens", met en garde la Conférence des évêques du Tchad.