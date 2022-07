Tchad : un guichet unique automobile pour faciliter la délivrance des documents administratifs

La ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Weddeye a lancé ce 20 juillet les activités du guichet unique automobile.



Pour le secteur des transports, la création du guichet unique contribuera à renforcer la dynamisation et la valorisation des efforts, de telle manière à maîtriser le délai de délivrance, le coût et l’accès à des services fiables.



« Désormais, les pièces à fournir, les tarifs et la procédure de délivrance des documents techniques et d’assurances seront communiqués officiellement et à la portée de tous », a rassuré Fatimé Goukouni Weddeye, ministre des Transports et de la Sécurité routière.



Au sein du guichet unique, les données seront centralisées, la collecte des frais liés à ces services se fera en seul endroit, garantissant la traçabilité et la transparence dans la gestion des régies financières.



Le secrétaire d’État aux Finances et au Budget, Saleh Bourma, a pour sa part, noté que l’objectif primordial de la création d’un guichet unique automobile en République du Tchad est de faire délivrer en temps réel et en une seule fois, les documents administratifs exigés pour la mise en circulation de tous les véhicules terrestres.



« Le nouveau dispositif de délivrance des documents administratifs permettra sans nul doute, le progrès du service et l’augmentation des recettes au profit de trésor public, ainsi que l’augmentation des chiffres d’affaires automobiles des sociétés d’assurances, avec plus des garanties offertes aux victimes d’accidents de circulation », a clarifié le secrétaire d’État aux Finances et au Budget.