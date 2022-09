Tchad : un guide de légistique et de rédaction se met en place dans l’administration

​Le premier ministre Pahimi Padacké et le ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mahamat, ont informé ce 30 septembre de la mise en place du guide pratique de légistique, du guide pratique de rédaction administrative, et de la charte graphique de l'État.



Les guides pratiques sont des documents de référence nationale en matière de légistique ainsi que de rédaction administrative et de la Charte graphique de l'État. Ils harmonisent et uniformisent les principes et règles de conception, d'élaboration, de rédaction et de mise en vigueur des textes normatifs et des documents administratifs. Ils recommandent les bonnes pratiques d'élaboration et de rédaction à travers les techniques et méthodes universelles tout en tenant compte des spécificités tchadiennes.



Les guides sont disponibles dans la version française. La traduction en arabe est en cours de réalisation.