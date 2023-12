Tchad : un hackathon pour la transformation agro-pastorale lancé par le projet RENFORT et l'ENASTIC à Sarh

L'objectif de cette rencontre était d'évaluer l'état actuel de l'institution et de préparer une compétition, nommée « hackathon », pour encourager le développement de solutions numériques adaptées. L'événement visait également à discuter des offres de formation de l'ENASTIC et des opportunités pour les étudiants en entrepreneuriat numérique dans le secteur agro-pastoral.



Kiram Kou Hamid, chef de la mission et spécialiste en Agriculture Digitale, a souligné que le projet RENFORT est une initiative du gouvernement tchadien, financée par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et le Fonds Verts Climat (FVC). Le projet vise à augmenter les revenus et à créer des emplois décents pour les femmes et les jeunes, en développant des entreprises résilientes et intégrées dans les chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques.



Dr Nanga Marcel, chef d’antenne de l’ENASTIC à Sarh, a salué l'initiative, soulignant son importance pour les étudiants et les enseignants, et son potentiel bénéfique pour la province du Moyen-Chari. Il a assuré la disponibilité de l’ENASTIC à collaborer avec le projet RENFORT, particulièrement pour la formation de jeunes capables de créer des applications numériques pour l’agriculture digitale.



Le projet RENFORT, d’une durée de six ans, couvre neuf provinces, à savoir Hadjar Lamis, Salamat, Lac, Mayo-Kebbi Est, Tandjilé, Chari-Baguirmi, N'Djamena, Mandoul et Moyen-Chari.