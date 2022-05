Tchad : un haut responsable onusien reçu à la Présidence

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a reçu ce 17 mai le secrétaire général adjoint des opérations de paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix. Les questions de la paix, de la sécurité au Tchad ainsi que le soutien du Tchad aux opérations de maintien de la paix de l’ONU étaient au menu des échanges entre le chef de l’État et le diplomate onusien, informe la Présidence.



Le diplomate onusien dit avoir fait le déplacement de Ndjamena pour témoigner de vive voix au président du Conseil militaire de transition "toute l’estime et l’admiration que les nations-Unies ont pour les soldats tchadiens qui assument avec circonspection, dextérité et professionnalisme leurs missions dans le cadre des Nations-Unies".



Parlant des opérations de maintien de paix des Nations-Unies auxquelles prennent par les soldats tchadiens, le théâtre malien reste la référence. Le Tchad en est le gros contributeur en hommes, lesquels ont fait leur preuve partout dans le septentrion malien.