Tchad : un hommage rendu aux forces du G5 Sahel après des pertes militaires

Le comité national de coordination des actions du G5 Sahel a organisé jeudi une cérémonie de soutien et de condoléances aux forces de défense et de sécurité et aux forces conjointes du G5 Sahel, dans les locaux du ministère délégué à la Présidence, en charge de la défense.



Le comité national de coordination des actions du G5 Sahel auprès de la branche militaire du G5 Sahel a rendu un hommage et a exprimé sa compassion pour toutes les pertes militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sur différents fronts au Sahel.



Les participants ont observé une minute de silence au cours de la cérémonie, en mémoire aux soldats tombés au front.



Le colonel Youssouf Mahamat Salim, Commandant de la Force Est, a déclaré que "cet acte confortera les familles des victimes".



Selon le coordonnateur national point focal des pays du G5 Sahel Est, Djondang Jacques Enock, "la multiplication des attaques terroristes ces derniers temps sont les causes de la défiance du soutien de la communauté internationale dans cette région, surtout en matière de sécurisation de ce vaste territoire du Sahel".



Le capitaine nigérien, Alio Maidouka, porte-parole et représentant du fuseau Est, a affirmé que "c’est tout le Sahel qui est victime d'actes d’atrocités de terroristes ces derniers temps".



Mardi, au moins 14 pêcheurs tchadiens ont été tués par la secte Boko Haram dans la province du Lac.