Tchad : un homme âgé de 80 ans lance un appel à l'aide pour des soins médicaux

Abdoulaye Ibet Youssouf, un homme âgé de 80 ans qui vit dans le canton de Mandjabok au Ouaddaï, au Tchad, a subi une grave fracture à la jambe il y a 3 ans. Malheureusement, faute de moyens, il n'a pas pu se faire soigner et se sent abandonné par la société. Il lance un appel à l'aide pour trouver des solutions à sa situation. Alwihda Info a découvert sa situation lors d'une immersion de terrain pour un reportage.



Il faut dire que cette situation de M. Youssouf n'est malheureusement pas exceptionnelle. Les problèmes de santé et de soins médicaux sont un véritable défi pour de nombreuses personnes, surtout dans les zones reculées du Tchad. Les centres de santé sont souvent mal équipés et les médecins sont rares. Les soins médicaux de base, tels que les fractures, peuvent être difficiles à obtenir, surtout pour les personnes âgées ou les personnes vivant dans des zones reculées.



Pour soutenir M. Youssouf, nous vous encourageons à contacter les numéros suivants : 61256039 - 97433334. Votre soutien peut faire une réelle différence pour aider les personnes les plus vulnérables à obtenir les soins dont ils ont besoin.