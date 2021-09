Tchad : un homme égorgé dans son champ après la disparition d'un mouton

La victime était avec sa fille venue lui apporte un repas lorsque des bouviers ont fait irruption dans le champ. Le frère de Gilbert a tenté de se mettre à l'abri en quittant les lieux mais a été pourchassé et tué de manière atroce. Sa fille, toute paniquée, a couru pour alerter sa famille.



"Nous avons retrouvé le corps avec quatre flèches et la gorge tranchée", explique Gilbert, le frère de la victime. Le préfet a été aussitôt alerté. Il s'est rendu sur les lieux pour des constatations avant que le corps ne soit enterré.



"Ils ont priorisé la perte de mouton au détriment de mon frère qui a été tué"



"Les autorités nous ont dit qu'une enquête sera ouverte sur ce dossier et qu'ils trouveront les auteurs de cet acte mais jusqu'à là, on ne nous a pas présenté ni les noms ni les auteurs. Nous sommes obligés de déposer une plainte au niveau de la compagnie contre le chef de Ferrick et les bouviers de son Ferrick qui ont tué notre frère", affirme le frère du défunt.



De leur côté, les éleveurs ont également dressé une plainte contre le secrétaire du chef de canton et quelques jeunes. Ils accusent la population d'avoir tué des moutons leur appartenant.



À la suite de cette plainte, le secrétaire et deux jeunes ont été interpellés. Le secrétaire a été provisoirement libéré mais les deux jeunes sont toujours en prison. "Ils ont priorisé la perte de mouton au détriment de mon frère qui a été tué mais je ne vais pas laisser cette affaire comme ça, je suis en train de chercher les possibilités pour qu'on transmette les dossiers au parquet de justice de Moundou", indique Gilbert.