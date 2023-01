Tchad : un homme kidnappé et sa famille sommée de ne pas alerter les forces de l'ordre

Cela s’est passé dans un village de la sous-préfecture de Lamé, province du Mayo Kebbi Ouest.



Selon l'Organisation d'appui aux initiatives de développement (l'OAID), c'est à Lipetchokno, dans le canton Dari, sous-préfecture de Lamé, que le rapt s'est déroulé dans la nuit du 04 au 05 janvier dernier.



Le nommé Foho Danki, père de famille de son état est enlevé de force, entre les mains de sa famille. Après le forfait commis, les malfrats ont mis en garde la population qui tenterait d'alerter les forces de l'ordre.



En cas de désobéissance, l'otage sera assassiné, menacent-ils. Les parents ne doivent pas céder à ce chantage, mais plutôt se mobiliser avec les villages voisins, pour retrouver et libérer l'otage, recommande ladite organisation.



Face à l'impuissance de la population, l'OAID, à travers son président national, Barka Tao, sollicite l'engagement du président de la Transition pour sauver l'otage et autres personnes en captivité, et par la même occasion, mettre fin à ce phénomène qui est un commerce de la honte (enlèvement de personnes contre rançons), dans les provinces du Mandoul, des deux Logones et du Mayo Kebbi Ouest.



Mais aussi et surtout, de restaurer l'autorité de l'Etat dans ces zones. Pour l'OAID, cette pratique qui consiste à enlever des personnes contre rançons depuis plusieurs décennies, est un défi sécuritaire lancé par les malfrats à l'Etat tchadien.



Il faut rappeler qu’un enfant de 11 ans, le nommé Fanbaye Lirsi, a été kidnappé par des malfrats contre une rançon de 20 millions de francs CFA. Il est toujours entre les mains des malfaiteurs depuis septembre 2022.