Tchad : un homme se suicide à Pala à cause d'un poste radio

Pour une affaire de poste radio (MP3), l'homme, le nommé Bekoudjimbaye Delphin, s'est donné la mort en buvant des produits toxiques.



Il a consommé un demi litre d'acide sulfurique et ajouté à cela, 5 sachets de raticides. Transféré à l'hôpital provincial de Pala, il a rendu l’âme ce mardi 22 février 2022 en début d'après-midi.



Le défunt, âgé d'une quarantaine d'années est marié et père de 07 enfants et vivait dans le village Pala-Koro, à environ 10 km au Sud de la ville de Pala. Il faut dire que c’est après avoir eu un écart de langage avec son épouse, il y a quelques jours, que ce dernier a décidé de se donner la mort.



L'homme a placé un poste radio MP3 pour la recharge au soleil, mais il s'est rendu compte plus tard que l'appareil a été emporté. Or, ces enfants ont juste mis dans la chambre. Après de longues discussions avec ses enfants et sa femme, il va répudier cette dernière, malgré les interventions et autres conseils des parents et voisins.



Il a tenté plusieurs fois de se donner la mort, mais grâce à la vigilance de ses parents, ses jours ont été prolongés jusqu'à ce jour fatidique de lundi 21 février. Il s’est alors rendu au marché de la ville de Pala, pour acheter des raticides et de l'acide sulfurique. Après avoir bu tôt le matin, il a envoyé appeler les religieux pour se confesser avant de mourir.



Dans la province du Mayo Kebbi Ouest, les cas de suicides, à l'exemple de celui-là, sont souvent enregistrés. Les causes sont souvent dues à l'alcool, à la jalousie, à la déception ou l’humiliation et autres. Vers la fin de l'année dernière, deux personnes se sont données la mort, dont l'une s'est jetée dans un puits ouvert, et l'autre en buvant des produits toxiques.