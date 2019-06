Tchad : un homme se tue accidentellement avec son arme pendant la fête de l'Aïd

Un homme est décédé mercredi à N'Djamena d'une hémorragie à la jambe, après avoir accidentellement actionné son pistolet qui était sur sa ceinture. La victime discutait avec des proches à l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr, marquant la fin du ramadan, lorsque l'incident est survenu.



Il a été admis à l'Hôpital général de référence national (HGRN) mais a perdu beaucoup de sang. Il n'a pas pu être sauvé.



"Il est décédé des suites du choc hémorragique", a précisé jeudi le chef de service adjoint de l'HGRN, Dr. Ousmane Koye.



Une centaine de blessés à N'Djamena



Les services des urgences de l'HGRN et de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine ont enregistré de nombreux blessés au cours de la journée du mercredi 5 juin.



46 blessés ont été soignés à l'HGRN, dont 36 personnes victimes d'accidents de circulation et 10 blessés à la suite de bagarres.



A l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, plus de 70 personnes ont été admises pour des soins tandis que quatre personnes sont décédées.



Un taux d'accidents en baisse



Les service hospitaliers ont constaté que le nombre d'accidents pendant la fête de ramadan est en baisse cette année, par rapport aux années précédentes.



Un corps non identifié



Un jeune homme âgé d'une trentaine d'années est décédé mercredi dans un accident de circulation, ont informé les services de police.



Le corps qui a été transféré à la morgue, n'a toujours pas été identifié.