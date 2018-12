Tchad : un homme torturé à mort à N'Djamena

Un homme est décédé à N'Djamena après avoir été accusé de vol, séquestré et torturé à mort par plusieurs individus non identifiés. Les faits auraient eu lieu au quartier Farcha dans le 1er arrondissement de la capitale. Son calvaire a été filmé par ses bourreaux. Des activistes tchadiens ont diffusé des vidéos et des photos de la victime sur les réseaux sociaux.



La victime, Oumar Hissein, aurait été kidnappée le 6 décembre dernier. Elle est décédée quelques jours plus tard, le 12 décembre. Son corps a été ensuite été remis à sa famille.



D'après Tchad Today, "les vidéos, vues plus de dix milles fois en quelques heures, font le tour des réseaux sociaux au Tchad depuis le mercredi 26 décembre. On y voit un homme à moitié nu, suspendu à un mur, les mains attachées derrière le dos, les pieds liés, écartelé, roué de coups, suppliant ses jeunes tortionnaires de lui laisser la vie sauve."



"Nous appelons les organisations des droits Humains à se mobiliser pour rendre justice à sa veuve et ses trois enfants", a demandé l'activiste et militant des droits de l'Homme, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi.



La victime était mariée et père de trois enfants.